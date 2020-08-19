Причину смерти 35-летней женщины спутали с коронавирусом

19 августа проходят сорок дней со дня смерти 35-летней Инны Бабич из Полтавы. Умерла от инфекционного острого панкреатита 11 июля. Ее состояние внезапно ухудшилось после операции. Врачи заподозрили коронавирус.

Когда женщины не стало, требовали хоронить ее в специальном мешке. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал муж покойной Сергей Бабич.

Автор: предоставлено Сергеем Бабичем 35-летняя Инна Бабич работала младшей медсестрой в роддоме №1 в Полтаве. Обратилась в больницу с жалобами на внезапную боль в животе. Скончалась на 7-й день после операции. Сиротой остался 14-летний сын

"У жены заболел живот 5 июля. На следующий день должна была выходить на работу после отпуска, работала младшей медсестрой в роддоме. Поэтому не медлили, сразу поехали в больницу №1. Инну осмотрел дежурный врач, начали капать. Сказали, что в желчном есть два камня. Нужна операция. На третий день в больнице у жены подскочила температура под 41 градус. В тот же день ее срочно прооперировали и все прошло хорошо, по словам врача", - рассказал вдовец.

Однако уже в последующие дни состояние женщины начал внезапно ухудшаться. Она жаловалась на жуткую боль в животе. Резко подскочили уровень сахара и ацетона. Женщину перевели в реанимацию и ввели в медикаментозный сон. Делали обследование, но причину такого состояния женщины обнаружить не могли. А 11 июля заподозрили коронавирус. И перевели в городскую больницу №3, принимающую инфицированных пациентов.

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"Врач говорил, что жену обследовали и в районе живота никаких проблем не нашли, все анализы в норме. Сказал лишь, что у нее высокая температура и нет легких. Спрашиваю, как так? У нее была боль в животе, она кричала от боли. Как это у нее нет легких? Врач ответил, что ничего не знает и говорит, как оно есть на самом деле. Далее начался ужас. Я с родителями Инны не могли найти, где же она находится. У одних "выбыла", у других "не поступила". Потом меня набрала реаниматолог 3-й больницы. Сказала, что моя жена умерла. И сказали на следующий день забрать тело. Мол, в мешке будет, ни в коем случае не открывать, потому что у нее коронавирус под вопросом. Меня это возмутило, потому что тесты же были отрицательные. Повторные еще не пришли. Когда отказался, начался скандал, что я нарушаю протокол. Что сомнений нет, потому что жену осматривал консилиум врачей", - добавил Сергей.

В тот же день написал заявление в полицию и не дал похоронить жену в мешке. На сегодня зарегистрированы 2 уголовных производства - по факту смерти женщины и ненадлежащего исполнения медиками профессиональных обязанностей.

После смерти пациентки Департамент здравоохранения и социального развития Полтавской облгосадминистрации инициировал создание специальной комиссии. Проверка показала, что нарушений в действиях врачей не было. Лечение и обследование пациентки проходили согласно утвержденным протоколам и приказами Минздрава, по словам директора Департамента Виктории Лозы.

Без матери остался 14-летний сын.

В Ровно 39-летней Наталье Лукащик сделали плановую операцию на щитовидной железе. А через несколько часов пациентка начала задыхаться, сердце остановилось. Женщина впала в кому и умерла через 13 дней, не приходя в сознание. Родственники говорят: виноваты медики, потому что не спешили оказывать помощь.