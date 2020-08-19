Причину смерти 35-летней женщины спутали с коронавирусом

 
Ексклюзивы
1/5
Жириновский на входе в ад ждет Путина - смерть украинофоба встретили фотожабами и стихами
Жириновский на входе в ад ждет Путина - смерть украинофоба встретили фотожабами и стихами
Просмотров: 3043
Снаряды и танки под домами, истребители над головами: как спасались от агрессии России жители Ирпеня и Гостомеля
Снаряды и танки под домами, истребители над головами: как спасались от агрессии России жители Ирпеня и Гостомеля
Просмотров: 3591
Вместо НАТО Украина может войти в новый военный союз - Ижак
Вместо НАТО Украина может войти в новый военный союз - Ижак
Просмотров: 3033
В луже мочи и расстрел возле туалета – как умирали диктаторы ХХ века
В луже мочи и расстрел возле туалета – как умирали диктаторы ХХ века
Просмотров: 7020
"Путин потеряет власть до июля" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин потеряет власть до июля" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 4582
Российские войска истощились. Может возрасти интенсивность действий в воздухе – военный эксперт
Российские войска истощились. Может возрасти интенсивность действий в воздухе – военный эксперт
Просмотров: 1449
Месяц тотального сопротивления: как Украина дает отпор врагу в полномасштабной войне
Месяц тотального сопротивления: как Украина дает отпор врагу в полномасштабной войне
Просмотров: 1062
"Армия может вернуться против Лукашенко" – почему Беларусь колеблется отправлять войска в Украину
"Армия может вернуться против Лукашенко" – почему Беларусь колеблется отправлять войска в Украину
Просмотров: 2457
Репетиция похорон Путина, мертвый Шойгу и Бандера на "Байрактаре" - новая порция фотожаб
Репетиция похорон Путина, мертвый Шойгу и Бандера на "Байрактаре" - новая порция фотожаб
Просмотров: 196198
"Сотрудничество с Россией будет портить репутацию" – что будет означать исключение РФ из G20
"Сотрудничество с Россией будет портить репутацию" – что будет означать исключение РФ из G20
Просмотров: 810
Фото
Все фото
6
4
6
3
3
Российские олигархи распродают свои частные самолеты
Российские олигархи распродают свои частные самолеты
&quot;Элита&quot; оккупантов снова убита: ВСУ предположительно уничтожили седьмого генерала армии РФ
"Элита" оккупантов снова убита: ВСУ предположительно уничтожили седьмого генерала армии РФ
Показали последствия вражеских авиаударов по Ахтырке
Показали последствия вражеских авиаударов по Ахтырке
Оккупанты &quot;Градами&quot; обстреляли Золотое на Луганщине
Оккупанты "Градами" обстреляли Золотое на Луганщине
Рашисты обстреливали жилые дома в Луганской области - пять человек погибли
Рашисты обстреливали жилые дома в Луганской области - пять человек погибли
Видео
Все видео
Шарий в Испании наткнулся на украинских активистов: видео драки
Шарий в Испании наткнулся на украинских активистов: видео драки
Сдают позиции ВСУ: депутаты и экс-мэр перешли на сторону оккупантов
Сдают позиции ВСУ: депутаты и экс-мэр перешли на сторону оккупантов
Сегодня согласовали два гуманитарных коридора
Сегодня согласовали два гуманитарных коридора
Под Киевом снаряд оккупантов попал в нефтебазу: видео масштабного пожара
Под Киевом снаряд оккупантов попал в нефтебазу: видео масштабного пожара
В МВД рассказали, где этой ночью шли ключевые бои
В МВД рассказали, где этой ночью шли ключевые бои
Интервью
1/5
"Путин и его мафия рано или поздно будут в суде, если на тот момент будет кого судить" - Юрис Юрашс
"Путин и его мафия рано или поздно будут в суде, если на тот момент будет кого судить" - Юрис Юрашс
Просмотров: 1593
"Следующие две недели могут решить судьбу Украины", - военный эксперт Майкл Кофман
"Следующие две недели могут решить судьбу Украины", - военный эксперт Майкл Кофман
Просмотров: 4293
"За три недели мы нанесли врагу больше потерь, чем они нам за 8 лет войны на Донбассе" - издатель Владислав Кириченко
"За три недели мы нанесли врагу больше потерь, чем они нам за 8 лет войны на Донбассе" - издатель Владислав Кириченко
Просмотров: 531
"Украинская армия сейчас – наиболее инициативная в мире" - снайпер Елена Белозерская
"Украинская армия сейчас – наиболее инициативная в мире" - снайпер Елена Белозерская
Просмотров: 3186
"Началась Третья мировая война, просто Запад этого еще не понимает" – Алексей Гончаренко
"Началась Третья мировая война, просто Запад этого еще не понимает" – Алексей Гончаренко
Просмотров: 3033
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 марта 2022
Просмотров: 297
SOBRANIE BLACK
Від 24 лютого кожен день — як рік, і то не всякий рік буває такий насичений і щільний. Хіба що в дитинстві дні були такі довгі, що все, ...
среда, 19 августа 2020 16:16

Причину смерти 35-летней женщины спутали с коронавирусом

  Комментировать

19 августа проходят сорок дней со дня смерти 35-летней Инны Бабич из Полтавы. Умерла от инфекционного острого панкреатита 11 июля. Ее состояние внезапно ухудшилось после операции. Врачи заподозрили коронавирус.

Когда женщины не стало, требовали хоронить ее в специальном мешке. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал муж покойной Сергей Бабич.

Автор: предоставлено Сергеем Бабичем
  35-летняя Инна Бабич работала младшей медсестрой в роддоме №1 в Полтаве. Обратилась в больницу с жалобами на внезапную боль в животе. Скончалась на 7-й день после операции. Сиротой остался 14-летний сын
35-летняя Инна Бабич работала младшей медсестрой в роддоме №1 в Полтаве. Обратилась в больницу с жалобами на внезапную боль в животе. Скончалась на 7-й день после операции. Сиротой остался 14-летний сын

"У жены заболел живот 5 июля. На следующий день должна была выходить на работу после отпуска, работала младшей медсестрой в роддоме. Поэтому не медлили, сразу поехали в больницу №1. Инну осмотрел дежурный врач, начали капать. Сказали, что в желчном есть два камня. Нужна операция. На третий день в больнице у жены подскочила температура под 41 градус. В тот же день ее срочно прооперировали и все прошло хорошо, по словам врача", - рассказал вдовец.

Однако уже в последующие дни состояние женщины начал внезапно ухудшаться. Она жаловалась на жуткую боль в животе. Резко подскочили уровень сахара и ацетона. Женщину перевели в реанимацию и ввели в медикаментозный сон. Делали обследование, но причину такого состояния женщины обнаружить не могли. А 11 июля заподозрили коронавирус. И перевели в городскую больницу №3, принимающую инфицированных пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анастасия Дука умерла на седьмой день после родов

"Врач говорил, что жену обследовали и в районе живота никаких проблем не нашли, все анализы в норме. Сказал лишь, что у нее высокая температура и нет легких. Спрашиваю, как так? У нее была боль в животе, она кричала от боли. Как это у нее нет легких? Врач ответил, что ничего не знает и говорит, как оно есть на самом деле. Далее начался ужас. Я с родителями Инны не могли найти, где же она находится. У одних "выбыла", у других "не поступила". Потом меня набрала реаниматолог 3-й больницы. Сказала, что моя жена умерла. И сказали на следующий день забрать тело. Мол, в мешке будет, ни в коем случае не открывать, потому что у нее коронавирус под вопросом. Меня это возмутило, потому что тесты же были отрицательные. Повторные еще не пришли. Когда отказался, начался скандал, что я нарушаю протокол. Что сомнений нет, потому что жену осматривал консилиум врачей", - добавил Сергей.

В тот же день написал заявление в полицию и не дал похоронить жену в мешке. На сегодня зарегистрированы 2 уголовных производства - по факту смерти женщины и ненадлежащего исполнения медиками профессиональных обязанностей.

После смерти пациентки Департамент здравоохранения и социального развития Полтавской облгосадминистрации инициировал создание специальной комиссии. Проверка показала, что нарушений в действиях врачей не было. Лечение и обследование пациентки проходили согласно утвержденным протоколам и приказами Минздрава, по словам директора Департамента Виктории Лозы.

Без матери остался 14-летний сын.

В Ровно 39-летней Наталье Лукащик сделали плановую операцию на щитовидной железе. А через несколько часов пациентка начала задыхаться, сердце остановилось. Женщина впала в кому и умерла через 13 дней, не приходя в сознание. Родственники говорят: виноваты медики, потому что не спешили оказывать помощь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Причину смерти 35-летней женщины спутали с коронавирусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Репетиция похорон Путина, мертвый Шойгу и Бандера на &quot;Байрактаре&quot; - новая порция фотожаб
Репетиция похорон Путина, мертвый Шойгу и Бандера на "Байрактаре" - новая порция фотожаб
26
 Просмотров: 196171
Львовские десантники превратили в пепел российских диверсантов
Львовские десантники превратили в пепел российских диверсантов
7
 Просмотров: 52136
В СБУ объяснили, что произошло с Шойгу и Герасимовым
В СБУ объяснили, что произошло с Шойгу и Герасимовым
 Просмотров: 29989
Спутники зафиксировали у Изюма колонны вражеской техники и артиллерию
Спутники зафиксировали у Изюма колонны вражеской техники и артиллерию
7
 Просмотров: 26142
В Пентагоне рассказали о ракетах, которые РФ может использовать в Украине
В Пентагоне рассказали о ракетах, которые РФ может использовать в Украине Просмотров: 19965
Происшествия
Российские олигархи распродают свои частные самолеты
Российские олигархи распродают свои частные самолеты
6
 Просмотров: 36
Назвали наиболее опасные точки Киевской области
Назвали наиболее опасные точки Киевской области Просмотров: 198
"Элита" оккупантов снова убита: ВСУ предположительно уничтожили седьмого генерала армии РФ
"Элита" оккупантов снова убита: ВСУ предположительно уничтожили седьмого генерала армии РФ
4
 Просмотров: 2736
Шарий в Испании наткнулся на украинских активистов: видео драки
Шарий в Испании наткнулся на украинских активистов: видео драки
 2 Просмотров: 6930
"Слов не хватает, чтобы описать ярость" – враг продолжает обстреливать Николаев и область
"Слов не хватает, чтобы описать ярость" – враг продолжает обстреливать Николаев и область Просмотров: 729
Больше всего комментируют
4
Nestlе выводит из России два бренда
2
Областные чиновники требуют "откат" у волонтеров - "Повернись живим"
2
Будут обстреливать собственные территории - РФ готовит новую провокацию
2
Шарий в Испании наткнулся на украинских активистов: видео драки
1
Просит гуманитарную помощь и помолиться за него - перехваченный разговор орка
Голосов: 5074
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть