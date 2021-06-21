Причиной взрыва в многоэтажке на Киевщине могла быть граната - ГСЧС

Причиной взрыва в Белогородке могла быть граната. Фото: Укринформ

Причиной взрыва и пожара в Белогородке могла быть граната.

Точную причину случившегося еще предстоит выяснить, но речь однозначно не идет о взрыве газа, корреспонденту "Суспільного" сказал замначальника ГУ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины в Киевской области Сергей Майстренко.

"Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - сказал он.

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Трагедия произошла 21 июня в 13:20. Есть погибший. Два человека в больнице, одна из них -12-летний ребенок. Еще шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались.