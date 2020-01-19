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воскресенье, 19 января 2020 18:43

Преступники переправляли украинок в Израиль для сексуальной эксплуатации

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Преступники переправляли украинок в Израиль для сексуальной эксплуатации
В Израиле задержали преступников. Фото: УНН

Полиция разоблачила преступную группировку, которое подозревают в торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Преступники доставили десятки женщин из Украины в Израиль для проституции, сообщает The Times of Israel.

"Так называемое агентство Ibiza Escort возглавлял 41-летний мужчина из пригорода Тель-Авива Гиватаим, который был идентифицирован как "Алеф Шин ", - говорится в сообщении.

"Преступная группировка вероятно связывалось с женщинами, когда они находились в Украине, доставляла женщин в Израиль для работы проститутками, устраивала их условия жизни в Израиле и переправляла их от клиента к клиенту", - говорится в сообщении.

Израильтяне находили женщин с помощью посредников в Украине. Те присылали видео и изображения женщин.

"Женщины, некоторым из которых всего 18 лет, были объявлены на сайте Ibiza Escort, и им платили около $231-434 за час за их услуги. Около 100 шекелей доставалось водителю, а остальные ровно распределялось между женщиной и агентством", - пишет издание.

"Менеджеры также нанимали людей, которые знали, как продвигать сайт группировки и получать как можно больше денег от онлайн-рекламы. За очень короткий промежуток времени они заработали миллионы", - сказал Цахи Тал из полиции Тель-Авива.

В последние месяцы "Алеф Шин" заработал около $3,38 млн.

"Преступная группировка также заставляла женщин появляться на рекламных листках, которые были распространены по всему городу, привлекая большое количество клиентов", - пишет издание.

Детективы составили список женщин, которых привезли в Израиль с целью проституции. Затем в ходе спецоперации полиция арендовала гостиничные номера в Тель-Авиве, Герцлии и Нетании и попросила одновременно отправить женщин в разные места, чтобы попытаться собрать информацию о руководителях группировки.

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"Полиция, которая в основном говорила по-английски с женщинами, организовала оплату за секс-работу, зафиксировав момент на скрытых камерах для использования в качестве законных доказательств", - пишет издание.

После оплаты детективы звонили другим полицейским под видом заказ алкоголя в номер. Таким образом преступников задержали.

Уроженка Николаева в сговоре с российскими правоохранителями переправляла украинок в РФ для "работы" в сфере предоставления интимных услуг.

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