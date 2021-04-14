Преподаватель академии культуры попала в скандал из-за антиукраинской позиции

Преподавательница Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина оказалась в эпицентре скандала из-за своих антиукраинских высказываний.

Все началось с поста волонтеры благотворительного фонда "Харьков с тобой" Ребекки Беки. В нем она написала о том, "почему Путин лезет в Украину" и о "защите русскоязычных граждан", пишет tsn.ua. Свое отношение к этому в комментариях под заметкой выразила доцент Харьковской государственной академии культуры.

"Выпендреж и больше ничего. А куда лезут не русскоязычные?", - написала на русском языке преподавательница.

Фото: tsn.ua

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Корреспонденты сети пытались объяснить доценту, что имелось в виду в публикации, но у женщины было свое мнение.

"Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, пишущих правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют", - написала Семейкина.

В комментариях преподавательницу назвали ватницой.

"Надо еще заслужить называться ватой, поскольку у вас и таких определений не будет. Ничего за 30 лет сами не сделали и не научились. Только оскорблять и кричать кричалки. Принесите что-то такое, чтобы из страны никто никуда не бежал, нормально работал, учился и лечился. Особенно если с интеллектом не очень", - отметила преподаватель академии культуры.

В ответ на это волонтер спросила Семейкину "Где была последние 30 лет?" и "что хорошего она за это время сделала для государства Украины?". Вопрос остался без ответа.

Впоследствии преподавательница "подчистила" свои комментарии, но местные СМИ успели их заскринить.

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