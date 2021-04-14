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среда, 14 апреля 2021 12:54

Преподаватель академии культуры попала в скандал из-за антиукраинской позиции
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Преподавательница Харьковской государственной академии культуры Наталья Семейкина оказалась в эпицентре скандала из-за своих антиукраинских высказываний.

Все началось с поста волонтеры благотворительного фонда "Харьков с тобой" Ребекки Беки. В нем она написала о том, "почему Путин лезет в Украину" и о "защите русскоязычных граждан", пишет tsn.ua. Свое отношение к этому в комментариях под заметкой выразила доцент Харьковской государственной академии культуры.

"Выпендреж и больше ничего. А куда лезут не русскоязычные?", - написала на русском языке преподавательница.

Впоследствии преподавательница "подчистила" свои комментарии, но местные СМИ успели их заскринить
Фото: tsn.ua
Впоследствии преподавательница "подчистила" свои комментарии, но местные СМИ успели их заскринить
Впоследствии преподавательница "подчистила" свои комментарии, но местные СМИ успели их заскринить

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Корреспонденты сети пытались объяснить доценту, что имелось в виду в публикации, но у женщины было свое мнение.

"Полезли на Донбасс Турчинов и вся банда. У меня там полно студентов, пишущих правду. Хорошо, что есть Путин, может всех не добьют", - написала Семейкина.

В комментариях преподавательницу назвали ватницой.

"Надо еще заслужить называться ватой, поскольку у вас и таких определений не будет. Ничего за 30 лет сами не сделали и не научились. Только оскорблять и кричать кричалки. Принесите что-то такое, чтобы из страны никто никуда не бежал, нормально работал, учился и лечился. Особенно если с интеллектом не очень", - отметила преподаватель академии культуры.

В ответ на это волонтер спросила Семейкину "Где была последние 30 лет?" и "что хорошего она за это время сделала для государства Украины?". Вопрос остался без ответа.

Впоследствии преподавательница "подчистила" свои комментарии, но местные СМИ успели их заскринить.

В Одессе между работницей магазина и посетителями произошел конфликт. Клиентов возмутило, что женщина разговаривала на украинском. Мужчина оставил жалобу в книге магазина верхней одежды. А женщина возмутилась ситуацией. "Это" говяжий язык ". Если бы мы с вами жили по-человечески, то, видимо, договорились бы, как все нормальные люди".

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