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суббота, 02 ноября 2019 16:48

Представители ПЦУ и московской церкви устроили драку

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  В Черновицкой области прихожане подрались за церковь. Фото: Нацполиция
В Черновицкой области прихожане подрались за церковь. Фото: Нацполиция

В селах Старая Жадова и Михальча Черновецкой области представители ПЦУ и Русской православной церкви устроили спор за церковные здания.

На место происшествия для обеспечения правопорядка прибыли правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

Полицейские общались с прихожанами и пытались убедить не совершать противоправные действия на религиозной почве, и решать спорные вопросы исключительно в правовом поле.

По информации правоохранителей, в селе Старая Жадова представители различных религиозных общин договорились провести переговоры и решить вопрос.

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В то же время журналистка Галина Еремица опубликовала видео, на котором группа людей ворвалась внутрь церкви во время богослужения, некоторые распылил слезоточивый газ. Журналистка отметила, что нападавшими были прихожане РПЦ.

 

Польская автокефальная православная церковь не признала Православную церьковь Украины. Такое обращение поступило к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

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