"Представились работниками спецслужб" – в Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

Во время задержания подозреваемых использовались шумовые гранаты (фото СВА)

В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщат Центральное Антикоррупционное бюро Польши и zaxid.net

Задержание состоялось 13 сентября в Варшаве.

"Спецоперация, которую проводит Центробанк, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные в этом деле материалы будут направлены в Национальной прокуратуры", - сообщили в антикоррупционном бюро.

Вместе с тем Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm сообщает, что задержаны подозреваемые, в одном из ресторанов около 18:00, кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.

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При задержании спецназовцы использовали шумовые гранаты.