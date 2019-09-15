"Представились работниками спецслужб" – в Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 693
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 1953
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1098
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2799
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1359
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2043
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2799
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1134
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1593
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
6
6
5
6
9
В Киеве загорелся развлекательный комплекс на Днепре
В Киеве загорелся развлекательный комплекс на Днепре
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
&quot;Я убил твою дочь&quot; - подробности о застреленной в Польше украинке
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Видео
Все видео
Трагедия в Киеве: семья задохнулась в собственной квартире
Трагедия в Киеве: семья задохнулась в собственной квартире
В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео
В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео
Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление
Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4563
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1629
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30807
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 414
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
воскресенье, 15 сентября 2019 12:20

"Представились работниками спецслужб" – в Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря

  Комментировать
&quot;Представились работниками спецслужб&quot; – в Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря
Во время задержания подозреваемых использовались шумовые гранаты (фото СВА)

В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщат Центральное Антикоррупционное бюро Польши и zaxid.net

Задержание состоялось 13 сентября в Варшаве.

"Спецоперация, которую проводит Центробанк, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные в этом деле материалы будут направлены в Национальной прокуратуры", - сообщили в антикоррупционном бюро.

Вместе с тем Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm сообщает, что задержаны подозреваемые, в одном из ресторанов около 18:00, кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из дворца украли золотой унитаз

При задержании спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Представились работниками спецслужб" – в Польше задержали украинцев за контрабанду янтаря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 94035
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 43022
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 28567
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 20934
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 20817
Происшествия
Трагедия в Киеве: семья задохнулась в собственной квартире
Трагедия в Киеве: семья задохнулась в собственной квартире
 Просмотров: 1278
Из дворца украли золотой унитаз
Из дворца украли золотой унитаз Просмотров: 675
Под Ровно горит свалка
Под Ровно горит свалка Просмотров: 144
5-летний ребенок сгорел в стоге сена
5-летний ребенок сгорел в стоге сена Просмотров: 936
В школьной столовой отравились 20 человек
В школьной столовой отравились 20 человек Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
Местные выборы могут провести на оккупированном Донбассе
Голосов: 908
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua