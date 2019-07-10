Предпринимателя, который стрелял в нардепа, нашли повешенным

Экс-главу РГА и предпринимателя Владимира Зинченко нашли повешенным в подвале своего дома в Одесской области. Его обвиняли в хулиганстве. Во время конфликта в собственной гостинице ранил в ногу с травмата нардепа. Фото - fakty.ua

В Одесской области экс-главу РГА и предпринимателя Владимира Зинченко нашли повешенным в подвале собственного дома.

Он в мае этого года стрелял в народного депутата 37-летнего Александра Урбанского.

На месте трагедии нашли предсмертную записку, пишут "Факты", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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"Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе - самоубийство это или доведение до самоубийства. Не исключается также версия преднамеренного убийства", - пишет издание.

Владимир Зинченко - предприниматель, владелец отеля "Хуторок у Зины". Он - бывший глава Белгород-Днестровской районной администрации, экс-супруг руководителя департамента финансов Одесского областной администрации.

Конфликт между Александром Урбанским и Владимиром Зинченко произошел 7 мая. Нардеп отдыхал вместе с женой в отеле "Хуторок у Зины" в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области. Урбанский получил ранение ноги из травмата, защищая честь жены. Зинченко обвинили в хулиганстве.