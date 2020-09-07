Предприниматель случайно подстрелил вора

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 108
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 693
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1449
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 594
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 387
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 459
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3420
Фото
Все фото
7
6
4
3
3
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Пожар на свалке тушат пятый день: что удалось сделать
Пожар на свалке тушат пятый день: что удалось сделать
Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю с татуировкой цветка на руке
Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю с татуировкой цветка на руке
Школьник с пистолетом ограбил заправку: преступление попало на видео
Школьник с пистолетом ограбил заправку: преступление попало на видео
Женщину раздавила собственная машина
Женщину раздавила собственная машина
Видео
Все видео
Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"
Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"
На пешеходном мосту мотоциклист сбил девушку
На пешеходном мосту мотоциклист сбил девушку
"Пусть умирает дома?" - в больнице не нашлось места для тяжелого пациента
"Пусть умирает дома?" - в больнице не нашлось места для тяжелого пациента
Охрана подралась с покупателем без маски
Охрана подралась с покупателем без маски
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 522
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9783
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2556
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 612
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 14:14

Предприниматель случайно подстрелил вора

  Комментировать
Предприниматель случайно подстрелил вора
Мужчина стрелял из карабина в пол

5 сентября в городе Новоселица Черновицкой области двое мужчин проникли в помещение частного предприятия и пытались похитить имущество. После того как владелец заметил их - сделал несколько выстрелов из карабина в пол. Пуля попала в плечо одному из воров. Об этом сообщает отдел коммуникации Черновицкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспомнил былые обиды: мужчина застрелил из ружья работодателя

"Пострадавший вместе с товарищем проникли в помещение одного из частных предприятий Новоселицкого района и пытались похитить металлолом. Владелец предприятия заметил злоумышленников и пытался их задержать. Мужчина совершил несколько выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего карабина в бетонный пол. Одна пуля рикошетом ранила плечо одного из злоумышленников ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны для задержания преступника. Также возбудили уголовное дело за кражу.

4 сентября в одном из дворов Ивано-Франковска полицейские задержали 27-летнего мужчину. Он ночью стрелял из пистолета на балконе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Предприниматель случайно подстрелил вора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Поэта арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 17165
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 11790
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9720
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 8811
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
Оригинальный перекус: как подать сэндвичи с разными начинками
13
 Просмотров: 5256
Происшествия
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 1053
Мстил за развод: мужчина заказал сожителя бывшей жены
Мстил за развод: мужчина заказал сожителя бывшей жены Просмотров: 117
Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"
Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"
 Просмотров: 36
Пожар на свалке тушат пятый день: что удалось сделать
Пожар на свалке тушат пятый день: что удалось сделать
6
 Просмотров: 108
Двое мужчин погибли в горящем авто
Двое мужчин погибли в горящем авто Просмотров: 405
Больше всего комментируют
20
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
3
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Голосов: 4847
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua