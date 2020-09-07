Предприниматель случайно подстрелил вора

Мужчина стрелял из карабина в пол

5 сентября в городе Новоселица Черновицкой области двое мужчин проникли в помещение частного предприятия и пытались похитить имущество. После того как владелец заметил их - сделал несколько выстрелов из карабина в пол. Пуля попала в плечо одному из воров. Об этом сообщает отдел коммуникации Черновицкой области.

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"Пострадавший вместе с товарищем проникли в помещение одного из частных предприятий Новоселицкого района и пытались похитить металлолом. Владелец предприятия заметил злоумышленников и пытался их задержать. Мужчина совершил несколько выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего карабина в бетонный пол. Одна пуля рикошетом ранила плечо одного из злоумышленников ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны для задержания преступника. Также возбудили уголовное дело за кражу.

4 сентября в одном из дворов Ивано-Франковска полицейские задержали 27-летнего мужчину. Он ночью стрелял из пистолета на балконе.