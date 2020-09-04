Мужчина стрелял из пистолета на балконе

 
Ексклюзивы
1/5
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 72
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 369
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 801
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 666
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2511
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 621
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1485
Фото
Все фото
5
6
4
6
5
Полицейского с оружием от Януковича задержали на сбыте наркотиков
Полицейского с оружием от Януковича задержали на сбыте наркотиков
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
&quot;Оставьте его, он живой&quot; - история с ребенком в сумке получила продолжение
"Оставьте его, он живой" - история с ребенком в сумке получила продолжение
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков
Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков
Видео
Все видео
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Неизвестные избили водителя маршрутки на глазах у свидетелей
Неизвестные избили водителя маршрутки на глазах у свидетелей
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Помогал тушить пожар на Луганщине: пропал украинский военный
Пожар уничтожил 22 дома
Пожар уничтожил 22 дома
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2448
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5922
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3438
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 198
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 13:21

Мужчина стрелял из пистолета на балконе

  Комментировать
Мужчина стрелял из пистолета на балконе
Мужчина стрелял с балкона на 1 этаже Фото: www.npu.gov.ua

4 сентября в одном из дворов Ивано-Франковска полицейские задержали 27-летнего мужчину. Он ночью стрелял из пистолета на балконе. Никто не пострадал. Об этом сообщает npu.gov.ua

В полицию позвонил местный житель и сообщил, что на улице Яблоневой во дворе многоквартирного дома слышны выстрелы из оружия.

Полицейские сразу выехали на место происшествия. Они выяснили, что мужчина находится на 1-м этаже и стреляет с балкона. Они требовали от него прекратить стрелять, но хулиган не реагировал и продолжал осуществлять выстрелы во двор дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспомнил былые обиды: мужчина застрелил из ружья работодателя

Дверь в квартиру полицейским мужчина не открыл. Понимая, что за дверью квартиры оружие и слышно крики вместе с ДСНС они демонтировали двери.

В доме кроме злоумышленника, который оказался гостем, находилась также и хозяйка квартиры. У мужчины правоохранители обнаружили и изъяли стартовый пистолет "Zoraki" с признаками переделки под травматический и отправили его на экспертизу.

Стрелка задержали. Ему предъявляют подозрение за хулиганство. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

У озера в поселке Рогань на Харьковщине подстрелили 12-летнего парня.Он отдыхал с отцом на природе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина стрелял из пистолета на балконе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом

"Кто против тирании– встаньте!" – премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

Стуса убили в российском лагере

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 45992
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 10413
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 9423
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 9027
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7299
Происшествия
Полицейского с оружием от Януковича задержали на сбыте наркотиков
Полицейского с оружием от Януковича задержали на сбыте наркотиков
5
 Просмотров: 315
Мужчина незаконно пытался ввезти в Украину элитные гаджеты
Мужчина незаконно пытался ввезти в Украину элитные гаджеты Просмотров: 72
Украинка добилась в Европейском суде выплаты компенсации за домашнее насилие
Украинка добилась в Европейском суде выплаты компенсации за домашнее насилие Просмотров: 144
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
6
 Просмотров: 117
Мужчина забил лопатой своего товарища
Мужчина забил лопатой своего товарища Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Голосов: 4482
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua