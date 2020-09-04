Мужчина стрелял из пистолета на балконе

4 сентября в одном из дворов Ивано-Франковска полицейские задержали 27-летнего мужчину. Он ночью стрелял из пистолета на балконе. Никто не пострадал. Об этом сообщает npu.gov.ua
В полицию позвонил местный житель и сообщил, что на улице Яблоневой во дворе многоквартирного дома слышны выстрелы из оружия.
Полицейские сразу выехали на место происшествия. Они выяснили, что мужчина находится на 1-м этаже и стреляет с балкона. Они требовали от него прекратить стрелять, но хулиган не реагировал и продолжал осуществлять выстрелы во двор дома.
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Дверь в квартиру полицейским мужчина не открыл. Понимая, что за дверью квартиры оружие и слышно крики вместе с ДСНС они демонтировали двери.
В доме кроме злоумышленника, который оказался гостем, находилась также и хозяйка квартиры. У мужчины правоохранители обнаружили и изъяли стартовый пистолет "Zoraki" с признаками переделки под травматический и отправили его на экспертизу.
Стрелка задержали. Ему предъявляют подозрение за хулиганство. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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