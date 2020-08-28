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пятница, 28 августа 2020 09:31

У озера подстрелили 12-летнего школьника

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У озера подстрелили 12-летнего школьника
На Харьковщине подстрелили 12-летнего парня, который отдыхал с отцом на природе. Фото: npu.gov.ua

У озера в поселке Рогань на Харьковщине подстрелили 12-летнего парня, который отдыхал с отцом на природе.

Школьник получил пулевое ранение плеча. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мальчик с отцом отдыхали у озера в поселке Рогань и услышали звук выстрела. После этого заметили ранение у ребенка в области предплечья. Отец доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также личность злоумышленника. Стрелку грозит до 2 лет тюрьмы.

В Чудновском районе Житомирской области 50-летний мужчина случайно выстрелил в спину 12-летнему парню. Стрелок - работник лесного хозяйства, стрелял в своем дворе и попал в соседа.

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Дата
28
августа

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