У озера подстрелили 12-летнего школьника

На Харьковщине подстрелили 12-летнего парня, который отдыхал с отцом на природе. Фото: npu.gov.ua

У озера в поселке Рогань на Харьковщине подстрелили 12-летнего парня, который отдыхал с отцом на природе.

Школьник получил пулевое ранение плеча. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мальчик с отцом отдыхали у озера в поселке Рогань и услышали звук выстрела. После этого заметили ранение у ребенка в области предплечья. Отец доставил сына в больницу. По словам медиков, состояние здоровья парня удовлетворительное, оперативного вмешательства не требует", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей ранения ребенка, а также личность злоумышленника. Стрелку грозит до 2 лет тюрьмы.

В Чудновском районе Житомирской области 50-летний мужчина случайно выстрелил в спину 12-летнему парню. Стрелок - работник лесного хозяйства, стрелял в своем дворе и попал в соседа.