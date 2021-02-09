Предлагали деньги, чтобы все "замять": новые подробности пыток в полиции

В Черкасской области полицейские пытали 28-летнего Виталия Бердника, выбивая признание. Фото: tsn.ua

В Черкасской области расследуют дело о пытках 28-летнего Виталия Бердника в отделении полиции Городища. Двум участковым объявили о подозрение, а 6 сотрудников этого отделения отстранили.

Пострадавший рассказал, что его привезли в местное отделение полиции. Поскольку в авто, которое ремонтировал, был ворованный магнитофон. Сначала с ним начал говорить следователь, расспросил, откуда этот автомобиль. Когда следователь уехал к владельцу транспорта, двое других правоохранителей начали его бить. Продолжалось это, пока якобы не выяснили, что мужчина к краже не причастен.

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"У меня уже сил не было, лежал привязанный. Они увидели, что льется кровь изо рта. Попросил, чтобы меня домой отвезли. Предлагали и деньги, все, чтобы "замять", - говорит пострадавший, передает ТСН.

На следующий день Виталий обратился за медицинской помощью и с заявлением в полицию. Там говорят, сразу отреагировали на действия своих сотрудников

Когда в Городище услышали об этой огласке, то с жалобами на местную полицию обратилось сразу несколько семей.

Происшествие случилось вечером 5 февраля. Участковые пришли к мужчине в гараж, где он чинил автомобили. Забрали его в полицию. Не разобравшись в ситуации, начали бить. Продолжались пытки около 1,5 ч. У мужчины многочисленные ушибы и сломанная челюсть. На следующий день он обратился в полицию.