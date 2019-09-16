Предлагал интим малолетней: обнародовали "грязную" переписку

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В Запорожье поймали активисты поймали мужчину, 1984 года рождения, который предлагал 14-летней девочке интим.

Из переписки известно, что человек знал возраст девочки. Он разведен. Его ребенку тоже 14 лет, пишет subbota.

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Мужчина предлагал девочке арендовать квартиру для занятий сексом. Живет в городе Васильевка. На встречу с ним пришло 2 мужчины.

Сначала мужчина пытался бежать на авто. Затем пешком. Мужчины провели с ним беседу.

Узнать насильника 12-летней девочки в Харькове помогла его одноклассница.