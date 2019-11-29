Правоохранители поймали мужчину, который "заминировал" Банковую

За телефонный звонок о "заминировании" мужчине грозит до 6 лет тюрьмы. Фото: radiosvoboda.org

Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой.

"Мужчину уже допросили в качестве подозреваемого. Звонок он совершил с территории железнодорожного вокзала, который в то время тоже был "заминирован", и это его разозлило", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Маскимец, пишет "Українська правда"

Сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019.

Установить личность "минера" и задержать его удалось вскоре.

Сейчас правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности".

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

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Суд продлил арест Алексея Белько, который 18 сентября сделал ложное сообщение о заминировании моста метро в Киеве.