Правоохранители поймали мужчину, который "заминировал" Банковую

Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой.
"Мужчину уже допросили в качестве подозреваемого. Звонок он совершил с территории железнодорожного вокзала, который в то время тоже был "заминирован", и это его разозлило", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Маскимец, пишет "Українська правда"
Сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019.
Установить личность "минера" и задержать его удалось вскоре.
Сейчас правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности".
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.
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Суд продлил арест Алексея Белько, который 18 сентября сделал ложное сообщение о заминировании моста метро в Киеве.
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