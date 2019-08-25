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воскресенье, 25 августа 2019 17:49

Правоохранители обнаружили более тысячи метров рыбацких сетей

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Правоохранители обнаружили более тысячи метров рыбацких сетей
Полиция обнаружила более тысячи метров рыбацких сетей. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Сегодня, во время патрулирования акватории Джарылгачского национального природного парка, херсонская полиция обнаружила более тысячи метров сетей для ловли креветок.

"Работники полиции заметили и изъяли из воды 40 креветочных сетей, общей длиной 1100 метров. Живые водные биоресурсы, которые находились в орудиях лова, а именно около 600 000 креветки и 10000 бычков, невредимыми выпустили обратно ", - комментирует начальник отделения полиции в порту" Херсон " Максим Жарков.

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Использование этого орудия могло нанести окружающей среде вреда почти на миллион гривен.

Ночью, 23 апреля, на р. Роська в Тетиевском районе задержали браконьера. Мужчина успел поймать 120 кг рыбы.

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25
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