Правоохранители обнаружили более тысячи метров рыбацких сетей

Полиция обнаружила более тысячи метров рыбацких сетей. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Сегодня, во время патрулирования акватории Джарылгачского национального природного парка, херсонская полиция обнаружила более тысячи метров сетей для ловли креветок.

"Работники полиции заметили и изъяли из воды 40 креветочных сетей, общей длиной 1100 метров. Живые водные биоресурсы, которые находились в орудиях лова, а именно около 600 000 креветки и 10000 бычков, невредимыми выпустили обратно ", - комментирует начальник отделения полиции в порту" Херсон " Максим Жарков.

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Использование этого орудия могло нанести окружающей среде вреда почти на миллион гривен.

Ночью, 23 апреля, на р. Роська в Тетиевском районе задержали браконьера. Мужчина успел поймать 120 кг рыбы.