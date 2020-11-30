В нарколабораториях изготавливали амфетамин и выращивали каннабис. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители ликвидировали 2 нарколаборатории.

Как отмечается, двое злоумышленников организовали нарколаборатории, где изготавливали амфетамин и выращивали каннабис. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Двое мужчин оборудовали гидропоническую ферму в подвале гаражного помещения на территории Деснянского района столицы. По результатам проведенных обысков в гараже, авто и помещениях фигурантов было изъято высушенные растения конопли, пакеты и емкости с марихуаной, общим весом более 10 килограмм. Кроме того, в квартире одного из мужчин обнаружили около 500 грамм амфетамина и лабораторное оборудование для его изготовления ", - говорится в сообщении.

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По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотических средств превышает 2 млн грн.

"Задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - отметили в прокуратуре.

У берегов испанской Валенсии полиция арестовала 5 человек с 2 т гашиша и марихуаны на борту. Наркодилеров поймали после пятичасовой погони за их быстроходным катером.