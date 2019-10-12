Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы выпустили из СИЗО

Администратора одесской гостиницы "Токио Стар" Ирину Паровик арестовали 13 сентября. Она отвечала за хозяйственные и кадровые вопросы. Фото - Думская

Киевский районный суд Одессы отпустил из СИЗО Ирину Паровик. Она старший администратор гостиницы "Токио Стар", в которой во время пожара погибли 9 человек.

В райсуд поступило ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об изменении меры пресечения женщине на ночной домашний арест.

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Она обязана по первому требованию являться к следователю, прокурору и в суд, находиться по месту жительства в период с 22.00 до 06.00. Кроме того, она должна сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими - всеми людьми, которые имеют отношение к этому уголовного производству.

Кроме того, 11 октября завершили экспертизу опознания 9-й жертвы пожара. По информации прокуратуры, погибшим оказался 35-летний житель Харькова.

Пожар в "Токио Стар" вспыхнул ночью 17 августа. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали. В деле фигурируют 5 подозреваемых.