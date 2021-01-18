Пожар в одесском отеле: полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушений требований пожарной безопасности, что привело к пожару в отеле в Одессе. Фото: Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушений требований пожарной безопасности, что привело к пожару в отеле в Одессе.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Одессе загорелся трехэтажный жилой дом в Приморском районе. По данным ДСНС, обнаружено тело одного погибшего.