Пожар в Одессе: разыскали пропавшую 18-летнюю девушку

Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище колледжа и искать тела. Фото - od.dsns.gov.ua

В Одессе полицейские нашли 18-летнюю девушку, об исчезновении которой после пожара в колледже сообщили родственники.

Она действительно бывшая студентка колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"С ней все хорошо. Временное отсутствие связи с девушкой не связана с событиями в колледже на улице Троицкой. В настоящее время в этом заведении она не учится, а на момент пожара находилась в совершенно другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона", - рассказали в полиции.

Поиски 13-ти человек продолжаются.

Надежды на то, что в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса остаются те, кто выжил - нет. Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище и искать тела.