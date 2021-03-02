Пожар в инфекционном отделении: последние новости по делу

В инфекционном отделении Черновицкой городской больницы №1 произошел пожар. Погибли 2 пациента. Фото: facebook.com/policebukovyna

В Черновцах продолжается следствие по делу о пожаре в городской клинической больнице №1, в результате которого погибли 2 пациента.

Сразу после трагедии не исключали, что взорвалась кислородная труба. Однако эта версия не подтвердилась. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала начальник управления медицинского обслуживания в сфере здравоохранения Черновицкого городского совета Наталья Калмыкова.

"Эксперты пришли к выводу, что кислородная система в больнице в норме. Так же нет проблем с электропроводкой в ​​больнице, потому что все розетки работают. Остается версия о возгорании неизвестного предмета. В отделении установлена ​​новая современная вытяжка. И она так сработала, что в коридоре не было слышно дыма. Медперсонал находился на том же этаже. Но это же ковидное отделение. Палаты закрыты. Медсестра, которая была рядом через стену, услышала только крик", - рассказала Наталья Ивановна.

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Причины смерти двух пациентов пока не установлены. Пожар мог устроить один из пациентов, по информации полицейских.

"Возгорание произошло или из-за нарушения правил пользования бытовыми приборами самими же пациентами. Или же из-за неосторожного обращения с огнем. Предварительно известно, что на тумбочке и загорелась газета. Ожидаем выводов всех экспертиз, чтобы установить окончательную причину", - говорит Демьян Голянский из областной полиции.

В палате, где произошел пожар, продолжается косметический ремонт. Работу отделения восстановят после выводов экспертов, что нет задымленности в помещении.

27 февраля в 13.15 в г. Черновцы на ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 произошло возгорание. 76-летний пациент погиб на месте. 77-летний обгорел и умер на следующий день в реанимации. Из здания эвакуировали 20 человек. Часть пациентов перевезли в другие больницы города, а часть распределили в пределах учреждения. Пожар удалось ликвидировать в течении 15 минут. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование.