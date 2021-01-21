Появилось видео смертельного пожара, где погибли 15 человек

Фото: t.me/dsns_telegram

Спасатели продолжают тушить пожар в двухэтажном доме на ул. Нижняя Гиевская, 150Б в Харькове.

В 16:14 пожар локализован на площади 100 м кв. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 - спасены. Они госпитализированы в больницы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Всего на момент возгорания в доме было 33 человек, по информации пресс-службы Офиса президента.

Предварительно, здание было переоборудовано под дом престарелых, сообщили в Telegram-канале "ТРУХА/Харьков" и опубликовали соответствующее видео.

Смертельный пожар в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б произошел 21 января в 15:03. Загорелось на 2-м этаже двухэтажного жилого дома. Он переоборудован под дом престарелых.