Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона

Появилось видео с места аварии на мосту Патона. Фото с открытых источников.

В сети опубликовали видео ДТП в Киеве на мосту Патона.

На записи с регистратора авто, которое двигалось по мосту в момент аварии, водитель "Ауди" пытался опередить транспорт в трафике. Перед потерей управления резко выкрутил руль влево, после чего автомобиль боком протаранил "Фольксваген", говорится в посте сообщества "ДТП. Киев.UA" в Facebook.

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Водитель - киевлянин Сергей Яковлев. Он любил ездить на большой скорости и называл себя "Творец хаоса". В соцсетях он публиковал видео, на котором видно, что автомобиль на том же мосту едет со скоростью 170 км/ч.

2 сентября на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП. Есть пострадавшие.