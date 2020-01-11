Появилось вероятное видео пуска ракеты, которая сбила украинский самолет

Появилось видео, на котором, возможно, зафиксировали момент пуска иранской ракеты по пассажирскому лайнеру МАУ.
Видео снял случайный очевидец из окна, за кадром слышен голос арабоязычного мужчины.
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Можно разглядеть взлет ракеты. А за пять секунд происходит яркая вспышка в небе. Скорее всего, это момент столкновения ракеты с лайнером.
Причиной крушения лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана.
"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует телеканал заявление генштаба ВС Ирана.
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