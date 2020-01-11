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суббота, 11 января 2020 12:02

Появилось вероятное видео пуска ракеты, которая сбила украинский самолет

1 Комментировать
Появилось вероятное видео пуска ракеты, которая сбила украинский самолет
Случайный очевидец снял видео возможного запуска ракеты. Фото: ukrinform.ua

Появилось видео, на котором, возможно, зафиксировали момент пуска иранской ракеты по пассажирскому лайнеру МАУ.

Видео снял случайный очевидец из окна, за кадром слышен голос арабоязычного мужчины.

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Можно разглядеть взлет ракеты. А за пять секунд происходит яркая вспышка в небе. Скорее всего, это момент столкновения ракеты с лайнером.

Причиной крушения лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - цитирует телеканал заявление генштаба ВС Ирана.

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