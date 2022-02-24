Появились сообщения о погибших в результате обстрелов

В Броварах погиб человек. Фото: "Стопкор"

При обстреле Броваров Киевской области погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

В Конотопском районе Сумской области под обстрел попал автомобиль. Пострадала женщина с ребенком.

В Одесской области в городе Подольск шесть погибших, семь раненых и 19 без вести пропавших после обстрела воинской части 0173.

В Мариуполе в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

На Кульбакинском военном аэродроме при обстреле получил ранение один человек.

В Семихатках Генического района Херсонской области при обстреле погиб 17-летний парень.

В Мариуполе в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма возле Преображенки в Херсонской области погиб один пограничник.

Разбомбили мост через реку Ингулец.

Обстрелы проходят в 17 областях.

Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел. Далее движется военная техника.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что получил ранения ряд пограничников.

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"Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага", - написал он.

Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.