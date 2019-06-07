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пятница, 07 июня 2019 14:32

Появились подробности смерти участницы "Украина имеет талант"

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Появились подробности смерти участницы &quot;Украина имеет талант&quot;
glavred.info Гибель Аллы Клишты в Германии: в консульстве сообщили дату смерти

Украинка Алла Клишта действительно была найдена мертвой в реке Рейн в районе города Руст, который находится на юго-западе Германии.

Эту информацию подтвердили в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, передает ТСН.

Происшествие произошло 15 мая. Умерла в возрасте 33 лет.

На странице социальной сети Facebook украинки последние уведомление датировано 18 марта.

В то же время, о гибели Клишты сообщила ее подруга Наталья Лигай, которая также является участницей украинских шоу-проектов, в частности "Танцуют все".

"Только сегодня родные позволили опубликовать, что Алла погибла, до сих пор в Германии продолжается следствие ... Прощание состоится после того, как сделают окончательный вывод", - говорится в ее заметке в Facebook от 28 мая.

Алла Клишта - рекордсменка Украины по количеству хулахуп, которые она одновременно раскручивала. Всего прокрутила 102 хулахупы весом 20 кг. Также выступала в немецких и румынских талант-шоу.

Украинка эмигрировала в Германию более 8 лет назад. Именно в этой европейской стране Алла Клишта не только работала, но и устраивала личную жизнь. О решении выехать за границу украинка не рассказывала никому и уже из Германии сообщила родителям об этом. По ее словам, причиной для эмиграции было сложное материальное положение семьи.

Последние годы работала в одном из парков аттракционов в немецком городке Руст.

В реке Рейн нашли тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent акробатки 33-летней Аллы Клишты. Женщина - уроженка Украины. Перед тем, как бросить в реку, Аллу убили.

По подозрению в убийстве Клишты арестован ее бывшего бойфренда, однако официальных обвинений ему не предъявили.

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Голосов: 1506
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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