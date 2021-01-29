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пятница, 29 января 2021 14:51

Появились новые разговоры бывшего СБУшника Нескоромного

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Появились новые разговоры бывшего СБУшника Нескоромного
Бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Фото: t.me/neskoromnyidmytro

Бывший заместитель председателя Службы безопасности Дмитрий Нескоромный, подозреваемый в заказе убийства высокопоставленного СБУ, в телефонных разговорах, вероятно, благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и российскую церковь.

Нескоромный говорит по телефону с двумя мужчинами. Следствие обозначает их как "М" и "Владыка", пишет "Украинская правда", которая располагает записью.

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На ней Нескоромный поздравляет собеседников с Новым годом "по московскому времени". Другому мужчине Нескоромный говорит, что не посмотрел "Владимира Владимировича", которого называет "красавцем". Беспокоится о статусе Православной церкви Украины Московского патриархата и передает привет "московской семье".

Подозрение в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова вручили родным Дмитрия Нескоромного 27 января. Самого Нескоромного разыскивают для допроса. Он совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решил убить Наумова, по данным следствия. Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали. Основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы.

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