Появилась новая информация о взрыве в Днепре

В квартире мужчина подорвал пакет с петардами. Фото: Нацполиция

Мощный взрыв, произошедший в одной из квартир на улице Софьи Ковалевской в ​​Днепре, произошел не из-за взрывчатки или гранаты.

Это был пакет, наполненный петардами. Их на балконе подорвал 32-летний мужчина, сообщает патрульная полиция.

В результате произошел взрыв такой силы, что он и 18-летняя девушка, которая находилась неподалеку в комнате, получили тяжелые травмы. Мужчине оторвало руку по локоть, а женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Ранее сообщалось, что в Днепре в одной из квартир взорвалось самодельное взрывное устройство.