Появилась информация о блогере, который порезал себя в суде

Домбровского подозревают и в других избиениях. Фото: Zачем

Блогера Стаса Домбровского подозревают в избиении участника операции Объединенных сил.

Сегодня в Приморском районном суде Одессы он порезал себе горло, сообщили УНИАН в пресс-службе суда.

В пятницу ему сообщили о подозрении. 20 июля примерно в 23.40 он в центре города избил участника боевых действий.

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"Он намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание. В дальнейшем Д., продолжая противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа", - отметили в суде.

Домбровского также подозревают в нападении на лидера общественной организации "Зеленый лист" Владислава Балинского. В августе 2019 он укусил за нос Балинского во время митинга возле Одесской областной государственной администрации.

В Одессе мужчина в зале суда порезал себе шею лезвием. Это произошло после того, как ему избрана мера пресечения — содержание под стражей, сообщает пресс-служба полиции.