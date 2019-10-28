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понедельник, 28 октября 2019 23:46

Повышенную радиацию обнаружили в лаборатории Центральной геофизической обсерватории

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Повышенную радиацию обнаружили в лаборатории Центральной геофизической обсерватории
В одном из зданий Киева зафиксировали повышенную радиацию. Фото: ТАСС

В Киеве в здании Центральной геофизической обсерватории обнаружили повышенный уровень радиации.

"В ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории. Превышения уровня радиационного излучения снаружи здания нет", - сообщает ГосЧС.

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По данным спасателей, угрозы персоналу и окружающей среде нет.

Обсерватория расположено на проспекте Науки, 39.

Во вторник, 29 октября, состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности по этому вопросу. В нем примут участие представители Украинского государственного объединения "Радон" для дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания.

В 2018 году Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения не захоронило радиоактивные отходы с ЧАЭС и не построило ни одного объекта по захоронению радиоактивных отходов, хотя средства на это выделялись.

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