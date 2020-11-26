Повсюду мусор и грязь - дети живут в нечеловеческих условиях

В Днепре патрульные полицейские получили вызов о хулиганстве. Когда они прибыли на место, то выяснили, что пятеро детей проживают в ужасных условиях.

Вызов полицейские получили от детей. Они жаловались, что сожительница дяди их оскорбляет, сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

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Фото: facebook.com/dnipropolice

"25 ноября, в патрульной полиции обратились дети 7, 9, 11, 13 и 14 лет, проживающие на улице Мостовая. Они сообщили, что над ними издевалась сожительница их дяди. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла их и приставала. Патрульные обнаружили, что в доме живут 2 семьи: женщина с 5 детьми и ее брат с сожительницей ", - говорится в сообщении.

На хулиганку составили административный протокол, однако патрульных встревожили условия, в которых дети проживают. Дом полностью завален мусором, еды нет, а родители, по словам детей, поехали отдыхать.

Полицейские позвонили родителям детей и составили на них протокол за невыполнение родительских обязанностей. Также они сообщили о происшествии в ювенальную превенцию.

В Одессе мать оставила 3-летнего сына дома без еды и исчезла. Голодный мальчик затопил соседей, а те вызвали полицию. 3-летний мальчик находился в антисанитарных условиях: везде была грязь и разбросанные вещи, пищи в квартире не было вообще