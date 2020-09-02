Нашли, когда затопил соседей: мать заперла в квартире 3-летнего сына без еды

В Одессе мать оставила 3-летнего сына дома без еды и исчезла.

Голодный мальчик затопил соседей, а те вызвали полицию. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Автор: facebook.com/odesapolice В Одессе мать оставила 3-летнего сына дома без еды и исчезла

"Правоохранители получили вызов от одесситов, которые сообщили о соседском мальчике. Он остался в квартире один и, открыв кран с водой, затапливал их. 3-летний Вова находился в антисанитарных условиях: везде была грязь и разбросанные вещи, пищи в квартире не было вообще, а на лице мальчика - царапины", - сказано в сообщении.

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Соседи рассказали, что отец ребенка уехал на заработки. А мать постоянно злоупотребляла наркотиками и алкоголем, оставляла сына одного.

Автор: facebook.com/odesapolice Голодный мальчик затопил соседей, а те вызвали полицию. ребенка изъяли

Патрульные накормили мальчика и вызвали работника ювенальной превенции, специалистов службы по делам детей. Ребенка изъяли.

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина закрыла 3 малолетних детей в квартире и исчезла. Плач детей 1, 2 и 3 лет услышали соседи и вызвали полицию.