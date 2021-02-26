Пострадавший был с мешком на голове, но узнал Стерненка и пистолет - адвокат

Осужденные активисты Сергей Стерненко (слева) и Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Обоим дали по 7,3 года тюрьмы. Фото: Думская

Доказательства, на основании которых вынесли обвинительный приговор Сергею Стерненку, не доказывают его вину.

Следствие не установило ни автомобиль, на котором похищали "жертву". Ни место, где его якобы пытали. К тому же, нет ни одного свидетеля данного события. Об этом во время пресс-конференции рассказал адвокат осужденного Маси Найем.

Другой осужденный по делу, Руслан Демчук, позвонил потерпевшему Сергею Щербичу и назначил ему встречу на автоколонке, по версии следствия. Там Щербич якобы сел в машину на заднее сиденье, где к нему подсели еще 2 человека. Видео с камер наблюдения, которыми обычно оснащены все АЗС, нет. Прокуроры утверждали, что у них есть свидетель, который видел событие.

"Позже этот свидетель отказался приходить в суд и дать свои показания. Тогда, в 2015 году, сразу на следующий день после указанных событий, состоялся следственный эксперимент. При осмотре места событий, никаких доказательств того, что указанный инцидент произошел, на АЗС не нашли", - рассказал Найем.

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Поэтому обвинительный приговор активистам основывается только на словах самого потерпевшего. Он отметил, что его похищение произошло около 19:30. Он сел в машину, где, по его словам, на него надели мешок. При этом Щербич заверил, что Сергей Стерненко выстрелил ему в спину из стартового конвейерного пистолета резиновой пулей, которую сам позже предоставил следствию. Пострадавший узнал пистолет, из которого ему стреляли в спину, по цвету.

"Но как он сумел узнать пистолет, если похищение происходило в ночное время, когда довольно темно, на голове был мешок, а стреляли ему в спину, - неизвестно", - добавил Найем.

Кроме Демчука и Стерненка, к преступлению причастны другие неустановленные лица. Однако, этих лиц не устанавливают и не ищут. Отдельного уголовного производства в отношении этих неустановленных лиц также нет. Роль Сергея Стерненка и Руслана Демчука в совершении этого преступления также не указана. Из каких соображений суд определил, что именно они в этом виноваты - неизвестно.

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По 2 другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.