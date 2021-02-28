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воскресенье, 28 февраля 2021 11:21

Поставили на колени, повалили и били: школьницы расправились с ровесницей (18+)

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Поставили на колени, повалили и били: школьницы расправились с ровесницей (18+)
В одной из школ Кривого Рога три школьницы поставили на колени свою ровесницу. А потом избили. Видео издевательств появилось в сети. Фото: скриншот с видео

В одной из школ Кривого Рога Днепропетровской области три школьницы поставили на колени свою ровесницу. А потом избили.

Видео инцидента опубликовал в Facebook блогер Алексей Таймурзин. По его словам, инцидент произошел в школе №15, в Металлургическом районе.

На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит обиды. А когда пытается ответить, ее валят на землю и бьют. Расправу снимают на видео другие подростки. Сначала смеются. Затем из-за кадра слышно голос девушки, которая просит обидчиц остановиться.

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"Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?", - написал блогер под видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Днепропетровской области подростки жестоко поиздевались над сверстником. Они его избили и остригли волосы. Видео пыток ребята выложили в интернет.

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