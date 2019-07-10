Поссорился с родными: что известно о самоубийстве 12-летнего парня

В полиции рассказали подробности трагической гибели 12-летнего парня из Тернопольского района.
Его тело в летней кухне обнаружил 47-летний отчим. Школьник повесился, привязав веревку к гвоздю в стене. Рядом стоял стул, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
"Следов насилия и самообороны на теле ребенка не обнаружили", - сказано в сообщении.
Известно, что мать несовершеннолетнего на заработках. Шестиклассник жил с отчимом и братом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семиклассник повесился на ручке двери
Одна из версий, которую прорабатывают следователи, на такой шаг мальчик мог уйти после беседы с родителями. Накануне они вычитали ребенка через неуважительное отношение к вещам. Он в последнее время разбил 2 мобильных телефона. Однако, что произошло и причины, будут устанавливать в ходе следствия.
Соседи говорят, что отчим любил ребят и ухаживал за ними. Они всегда были чистые и ухоженные. Почему ребенок пошел на непоправимое - не понимают.
Дело расследуется по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".
Трагедия произошла 9 июля. Отчим, когда нашел пасынка в петле, сразу вызвал "скорую". Однако фельдшер лишь констатировал смерть ребенка.
Комментарии