Поссорился с родными: что известно о самоубийстве 12-летнего парня

На Тернопольщине мужчина нашел в петле 12-летнего пасынка. Фото - Корупция.Инфо

В полиции рассказали подробности трагической гибели 12-летнего парня из Тернопольского района.

Его тело в летней кухне обнаружил 47-летний отчим. Школьник повесился, привязав веревку к гвоздю в стене. Рядом стоял стул, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области.



"Следов насилия и самообороны на теле ребенка не обнаружили", - сказано в сообщении.

Известно, что мать несовершеннолетнего на заработках. Шестиклассник жил с отчимом и братом.

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Одна из версий, которую прорабатывают следователи, на такой шаг мальчик мог уйти после беседы с родителями. Накануне они вычитали ребенка через неуважительное отношение к вещам. Он в последнее время разбил 2 мобильных телефона. Однако, что произошло и причины, будут устанавливать в ходе следствия.

Соседи говорят, что отчим любил ребят и ухаживал за ними. Они всегда были чистые и ухоженные. Почему ребенок пошел на непоправимое - не понимают.

Дело расследуется по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Трагедия произошла 9 июля. Отчим, когда нашел пасынка в петле, сразу вызвал "скорую". Однако фельдшер лишь констатировал смерть ребенка.