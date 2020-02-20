Посреди улицы похитили мужчину

На Научной во Львове попытались похитить человека. Фото: Facebook

Во Львове в около 17:20 на ул. Научной, 86 происходила стрельба.

Злоумышленников задержали. Полиция встановлююе их личности и обстоятельства преступления, сообщает zaxid.net.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что конфликт начался со словесной перепалки между группой людей и человеком в красной куртке.

Неизвестные мужчины дважды выстрелили в мужчину в красной куртке. Тот начал убегать. Его догнали и бросили в багажник черного Chervrolet Epica и скрылись.

Полиция получила вызов о стрельбе на пересечении улиц Симоненко-Научная.

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Патрульные приехали на место происшествия через несколько минут. Неизвестные пытались скрыться на BMW. Патрульные заблокировали их.

Второе авто Chevrolet патрульным удалось догнать на ул. Навроцкого. В багажнике нашли похищенного.

В Днепре вооруженная банда похитила 56-летнюю директора одного из предприятий и требовала у неё $ 300 тыс. 18 февраля, около 19:00, злоумышленники посадили женщину в свой автомобиль Volkswagen Passat.