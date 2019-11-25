Посреди города взорвали авто

Фото: Типове ХТЗ

Сегодня утром в Харькове взорвалась машина Nissan Qashqai, в салоне которой был человек.

Инцидент произошел на парковке одного из домов города, пишет "Обозреватель".

Из-за взрыва пострадали машины, которые стояли рядом. На место происшествия прибыли сотрудники ДСНС, а также взрывотехники Нацполиции.

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Взрывчатка сработала, когда водитель сел за руль. Владельцем машины является один из харьковских бизнесменов.

"Сработало взрывное устройство, которое было подложено возле машины на асфальте. Жертв нет", - рассказал глава облуправления Нацполиции Валерий Сокуренко.

На территории шиномантажа в Виннице во время ремонта автомобиля Toyota Land Cruiser Prado работники станции обнаружили предмет, внешне похожий на гранату, прикрепленную к запасному колесу автомобиля. Полицейские изъяли боеприпас, по данному факту начато следствие.