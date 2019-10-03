Под внедорожником нашли гранату

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 666
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 3447
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 441
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3420
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3069
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7308
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3096
Фото
Все фото
10
16
15
19
17
&quot;Сделано в Кремле&quot; - среди города расставили огромные капканы с цепью
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Не хотим быть рабами: фермеры резко высказались о рынке земли
Не хотим быть рабами: фермеры резко высказались о рынке земли
Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье
Кофейня-музей и панорама с колокольни - топ лучших фото из сердца Подолье
Барахолка и громкий концерт известных групп - топ самых ярких фото с эко-феста
Барахолка и громкий концерт известных групп - топ самых ярких фото с эко-феста
Видео
Все видео
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 864
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 900
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2124
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 15:15

Под внедорожником нашли гранату

  Комментировать
Под внедорожником нашли гранату
Гранату, прикрепленную к "запаски" в авто, нашли работники винницкой СТО. Фото: vinnitsaok.com

2 октября на территории шиномантажа в Виннице во время ремонта автомобиля Toyota Land Cruiser Prado работники станции обнаружили предмет, внешне похожий на гранату, прикрепленную к запасному колесу автомобиля.

Полицейские изъяли боеприпас, по данному факту начато следствие. Пострадавших нет, сообщает vinnitsaok.com.ua.

После того, как владельцу автомобиля сообщили, что у него в машине подозрительный предмет, он выехал на автомобиле за пределы шиномонтажа и уже потом позвонил в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, полицейские взрывотехнического отдела.

Правоохранители ограничили доступ граждан к указанному месту и изъяли из автомобиля предмет, внешне похожий на гранату "Ф1". Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту следственным отделом Винницкого отдела полиции открыто уголовное производство - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во дворе дома взорвались гранаты

В Ирпене на Киевщине подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты. К счастью, боеприпасы не сработали, сообщил в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Полицейские обезвредили и задержали злоумышленника. Во время обыска в его доме обнаружили еще 2 гранаты, холодное и огнестрельное оружие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под внедорожником нашли гранату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 83187
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 46548
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 40268
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 29746
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 22878
Винница
Дорожники объяснили, для чего устанавливают дополнительные видеокамеры на дорогах
Дорожники объяснили, для чего устанавливают дополнительные видеокамеры на дорогах Просмотров: 585
Иностранец поплатился за "колорадскую" ленточку
Иностранец поплатился за "колорадскую" ленточку
 Просмотров: 540
Винницкий шоумен показал, как готовится к винному фестивалю
Винницкий шоумен показал, как готовится к винному фестивалю
5
 Просмотров: 657
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
10
 Просмотров: 459
Переселенец таксист устраивает караоке для пассажиров
Переселенец таксист устраивает караоке для пассажиров Просмотров: 252
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
2
Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" - российские СМИ
Голосов: 486
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua