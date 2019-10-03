Под внедорожником нашли гранату

Гранату, прикрепленную к "запаски" в авто, нашли работники винницкой СТО. Фото: vinnitsaok.com

2 октября на территории шиномантажа в Виннице во время ремонта автомобиля Toyota Land Cruiser Prado работники станции обнаружили предмет, внешне похожий на гранату, прикрепленную к запасному колесу автомобиля.

Полицейские изъяли боеприпас, по данному факту начато следствие. Пострадавших нет, сообщает vinnitsaok.com.ua.

После того, как владельцу автомобиля сообщили, что у него в машине подозрительный предмет, он выехал на автомобиле за пределы шиномонтажа и уже потом позвонил в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, полицейские взрывотехнического отдела.

Правоохранители ограничили доступ граждан к указанному месту и изъяли из автомобиля предмет, внешне похожий на гранату "Ф1". Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту следственным отделом Винницкого отдела полиции открыто уголовное производство - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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В Ирпене на Киевщине подозреваемый в преступлении забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты. К счастью, боеприпасы не сработали, сообщил в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Полицейские обезвредили и задержали злоумышленника. Во время обыска в его доме обнаружили еще 2 гранаты, холодное и огнестрельное оружие.