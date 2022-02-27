Последствия "русского мира": показали разрушенные дома в Чернигове

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Российский оккупант нанес удар по центру Чернигова.

Об этом сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако.

"Враг нанес удар по Черниговскому городскому совету. Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой 9-ти этажки по Магистратскому.

Это атака на мирное население города", – сообщил.

Враг вел обстрелы по городу на протяжении прошедших суток. Была перебита электросеть, которая дает электроэнергию в город, поэтому в некоторых микрорайонах города нет электроснабжения.

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Мэр Владислав Атрошенко призвал неравнодушных мужчин приходить на Верене, 2, чтобы получить оружие.

"Вчера достаточно большое количество неравнодушных черниговцев, способных защищать Чернигов, получили оружие. Я прошу сегодня прийти на то же место. Если будет передислокация, об этом вас сообщат, возможно будет изменен адрес получения оружия", - сказал.

Атрошенко призвал черниговцев засыпать толстым слоем грунта иллюмисентную краску и снимать наклейки на столбах или домах.

В городе действуют российские диверсионные группы. Поэтому людей, которые выглядят и ведут себя подозрительно или преодеваются, или ездят на неизвестных автомобилях со странным поведением, мэр попросил сообщать о таких на линию 102 или в черниговский колл центр.

В Корюковке Черниговской области безоружные люди вышли против оккупантов. После переговоров оккупанты согласились отступить.