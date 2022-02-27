На Черниговщине люди прогнали "освободителей"

В Корюковке россияне согласились отступить. Фото: Telegram

В Корюковке Черниговской области безоружные люди вышли против оккупантов.

Видео этого было опубликовано в соцсетях.

"Просто говорите, вы за мир. Понятное дело, вы военные, вам не нужно сдаваться... Вы не хотите с нами разговаривать, а мы вас просим", - говорит украинка на видео.

Военные РФ не совершают против жителей никаких действий.

"Это со стороны села Наумовка они пришли. Вчера там стояли танки. Солдаты просили поменять солярку на сигареты. Местные вроде как отказались", - сообщает Gazeta.ua месная жительница.

Вчера целый день через саму Корюковку и села ехали танки и грузовики оккупантов, сообщает она. Заезжают из Семеновки – бывшего райцентра на границе.

"Люди писали в группах об этом. И об эшелоне с горючим на станции Низковка. Это 10 км от Корюковки. Станция среди села Забаровка находится. Дома прям у колеи. Когда эшелон разбомбили наши, то несколько домов сгорели", - передает журналистка.

Местный журналист Василий Чепурной написал у Facebook, что российские окупанты лишили Макошиного газа. Некоторым танками разламали ворота.

"Зато в нескольких селах день и ночь держат включенными моторы, чтобы сжечь солярку и не идти на Чернигов, потому что "там убивают". Во многих селах воруют кур у местных жителей. Ну, мы это уже проходили: "Яйцо! Млеко!"... В одном селе возле Седнева - и это единственный случай - просят еду и водку за деньги. Но это не россияне, это - бурят. Села не назову, потому что пусть выжигают горючее", - отметил он.

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Корюковский городской совет впоследствии сообщил, что после переговоров оккупанты согласились отступить.

Колонна оккупантов проехала населенный пункт Буча в киевском направлении. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко. "В последнюю местные бросили "коктейль Молотова"", - написал он.