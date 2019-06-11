Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)

Вечером 10 июня в психиатрической больнице в Одессе произошел пожар. Погибли 5 пациентов и медсестра учреждения. Фото - Волна

Последствия пожара в Одесской психиатрической больнице показали с высоты птичьего полета.

Съемки с высоты показали, что уцелела треть здания. Спасатели до сих пор проливают тлеющие остатки сгоревшего отделение №7, передает "Думская".

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На месте работают сотрудники криминалистической лаборатории. На территорию корпуса никого не пропускают.

Очаг пожара, возникшего в Одесской психиатрической больнице, находился в хозяйственном помещении. Причина пожара не связана с неисправностью оборудования.