Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)

Последствия пожара в Одесской психиатрической больнице показали с высоты птичьего полета.
Съемки с высоты показали, что уцелела треть здания. Спасатели до сих пор проливают тлеющие остатки сгоревшего отделение №7, передает "Думская".
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На месте работают сотрудники криминалистической лаборатории. На территорию корпуса никого не пропускают.
Очаг пожара, возникшего в Одесской психиатрической больнице, находился в хозяйственном помещении. Причина пожара не связана с неисправностью оборудования.
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