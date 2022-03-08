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Спецтема: Война России против Украины

"Последние минуты своей жизни она была одна" - в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

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&quot;Последние минуты своей жизни она была одна&quot; - в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок
В Мариуполе от обезвоживания скончалась 6-летняя девочка. Ее обнаружили под завалами. Фото: pravda.com.ua

Из-за блокады российскими оккупантами в Мариуполе от обезвоживания умерла 6-летняя девочка.

Ее обнаружили под завалами, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

"Сегодня у меня нет слов. Как и нет больше эмоций. Мариуполь постигла страшное горе. В результате блокады нашего родного города умер еще один ребенок. Причина смерти – обезвоживание. 6-летнюю Таню мы достали из-под завалов разрушенного дома. Ее мать погибла", – рассказал Бойченко.

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Сколько времени девочка боролась за свою жизнь – никто не знает.

"Мы не можем сказать, сколько времени наша маленькая, сильная мариупольчанка боролась за свою жизнь. Мы не можем себе представить, сколько страданий пришлось вынести ни в чем невинному ребенку. Последние минуты своей жизни она была одна, обессиленная, испуганная, испытывающая страшную жажду ", – добавил городской голова.

Оккупанты из России цинично лишили полмиллиона мариупольцев воды, света, тепла и связи. Заблокировали все выезды и въезды в город. Оставили людей отрезанными от внешнего мира. Все попытки доставить людям продукты питания и медикаменты блокировались российской армией. Как и блокировались попытки эвакуировать мариупольцев.

"Мариуполь необходимо разблокировать. Срочно необходимо открыть гуманитарный коридор и спасти полмиллиона мариупольцев. Мы также кричим, что есть силы, чтобы мировое сообщество приняло решение о закрытии неба над Украиной. Это не вернет нашу милую Таню, но сможет защитить тысячи детских жизней в Украине" , – призвал Вайдым Бойченко.

Мариуполь с начала вторжения войск РФ борется с оккупантами. Постоянно продолжаются тяжелые бои.

Однако защитники города мужественно сражаются с превосходящими силами врага. Полк Азов, ВСУ, морская пехота, Национальная гвардия, пограничники, территориальная оборона, СБУ, другие силовые структуры и жители города не пускают российские колонны в город.

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