После визита полицейских с карточки покойного исчезли деньги

В Славянске Донецкой области после визита полиции в доме, где умер мужчина, исчез блокнот с паролями к банковским карточкам.

Также со счета покойного неизвестные перевели себе 12 тыс. гривен, рассказал сын мужчины, которого ограбили после смерти, Богдан Красовский, передает tsn.ua.

"Отец жил сам в частном доме в Славянске. 25 мая около 10:00 он скончался. Полицию вызвал врач скорой. В 11:15 копы вышли из дома отца. Я это запомнил, потому что они дали мне номер катафалка, который мог бы забрать тело. На телефоне зафиксировано, что о 11:16 я туда звонил. Факт исчезновения со счета отца денег я заметил в 15:00. Я знал пароль к "Приват24", и подчеркиваю, что его знал только я. Потому что отец этим приложением не пользовался, а из него я оплачивал ему коммунальные услуги. То есть он не знал пароля и никому не мог его рассказать. Я знал, что он этой кредиткой пользовался, и хотел узнать, какая там задолженность, чтобы оплатить ее. И здесь я вижу, что там была транзакция в 11:15 на неизвестную карточку и неизвестное лицо. Кто-то через приложение просто перевел себе 12 тысяч гривен ", - рассказал Богдан.

Также из квартиры покойного исчез блокнот с паролями, в том числе и к мобильному банкингу. Богдан Красовский сразу после того, как обнаружил пропажу средств, со счета отца, перезвонил в банк, однако там только заблокировали счета покойного. После этого мужчина обратился в полицию, однако копы без справки из банка о переводе денег, не захотели реагировать.

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"Я с номера телефона отца позвонил в банк и говорю, что после смерти отца с его карточки пропали деньги. То есть это произошло без его согласия, и их перевели на неизвестное лицо. На что я услышал, что поскольку я не являюсь владельцем карточки, то они все счета блокируют, и у меня не будет доступа к банкингу в мобильном телефоне. В банке мне порекомендовали обращаться в полицию, поскольку я уже являюсь третьим лицом. Тогда я позвонил в полицию. Я им все рассказал. Приехали полицейские, которые мне говорят , а покажите нам транзакцию. И здесь получается так, что я в "Приват24" зайти не могу. На это они мне сказали, что поскольку я не могу показать им факт перевода денег, то должен показать им справку из банка. Тогда уже они что-то будут делать. Однако я запомнил имя человека, на чей счет перевели деньги покойного отца. Оказалось, что в Славянске с таким именем есть полицейский", - рассказал мужчина.

В банке сообщили, что они смогут предоставить информацию о снятии средств только после этого, как сын покойного принесет им справку о смерти.

"Я позвонил в банк и спросил, могу ли я получить такой документ, а там мне сказали, что сначала я должен получить справку о смерти. Далее я должен прийти в отделение банка со справкой о смерти и своим свидетельством о рождении, и они мне предоставят эту бумажку. Впоследствии в телефоне отца я нашел эту транзакцию, которая таки сохранилась. После огласки и обращений моих коллег в Пресс-службе полиции Славянская, ко мне снова пришли правоохранители и согласились принять заявление в устной форме и попросили принести, когда смогу транзакцию " , - говорит Богдан Красовский.

По словам потерпевшего, после огласки и публикации информации об исчезновении средств со счетов его отца в социальных сетях вечером, 26 мая, его пригласили в полицию, где же вернули все деньги.

"В отделении мне рассказали, что сегодня в полицию обратился мужчина, которому 25 мая на счет "упали" 12 тысяч с карточки моего отца. Он не хочет чужого и лишних проблем, поэтому отдал эти деньги в полицию. Я спросил, как на счет этого мужчины вообще попали средства. Насколько я знаю, чтобы получить доступ к приложению "Приват24" надо знать пароль и иметь на руках телефон. Пароль знал только я и блокнот, который до сих пор не нашел. Телефон тоже все время находился только в доме. Мне ответили, что это все мошенники", - рассказал мужчина.

В полиции говорят, что проводят служебное расследование.

У ветерана АТО Александра Добродомова из Боровой Харьковской области мошенники украли с карты деньги, которые собирали на операцию. 2014-го Добродомов служил в Донецкой области.