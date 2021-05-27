После визита полицейских с карточки покойного исчезли деньги

 
Ексклюзивы
1/5
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 387
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 225
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1854
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 261
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1440
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 900
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 972
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 666
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 504
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
8
5
3
3
Пьяный водитель раздавил 8-летнего школьника
Пьяный водитель раздавил 8-летнего школьника
Транспорт не ходит: показали разрушительные последствия потопа возле Ocean Plaza
Транспорт не ходит: показали разрушительные последствия потопа возле Ocean Plaza
Заказчика строительства Подольского моста подозревают в неуплате 9 млн налога
Заказчика строительства Подольского моста подозревают в неуплате 9 млн налога
Мужчина после попытки самоубийства &quot;успокаивался&quot; наркотиками в машине полиции
Мужчина после попытки самоубийства "успокаивался" наркотиками в машине полиции
Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
Видео
Все видео
На Троещине в подземном переходе умер мужчина
На Троещине в подземном переходе умер мужчина
Масштабная авария превратила улицу Киева в реку
Масштабная авария превратила улицу Киева в реку
Пьяная в стельку мать свалила коляску с ребенком: прогулка попала на видео
Пьяная в стельку мать свалила коляску с ребенком: прогулка попала на видео
Мужчина надавал пинков женщине, потому что ее собака понюхала ребенка
Мужчина надавал пинков женщине, потому что ее собака понюхала ребенка
"Хотел убить всех" - поджигатель троллейбуса ошеломил признанием
"Хотел убить всех" - поджигатель троллейбуса ошеломил признанием
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 225
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1746
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 18
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
четверг, 27 мая 2021 15:54

После визита полицейских с карточки покойного исчезли деньги

  Комментировать

В Славянске Донецкой области после визита полиции в доме, где умер мужчина, исчез блокнот с паролями к банковским карточкам.

Также со счета покойного неизвестные перевели себе 12 тыс. гривен, рассказал сын мужчины, которого ограбили после смерти, Богдан Красовский, передает tsn.ua.

"Отец жил сам в частном доме в Славянске. 25 мая около 10:00 он скончался. Полицию вызвал врач скорой. В 11:15 копы вышли из дома отца. Я это запомнил, потому что они дали мне номер катафалка, который мог бы забрать тело. На телефоне зафиксировано, что о 11:16 я туда звонил. Факт исчезновения со счета отца денег я заметил в 15:00. Я знал пароль к "Приват24", и подчеркиваю, что его знал только я. Потому что отец этим приложением не пользовался, а из него я оплачивал ему коммунальные услуги. То есть он не знал пароля и никому не мог его рассказать. Я знал, что он этой кредиткой пользовался, и хотел узнать, какая там задолженность, чтобы оплатить ее. И здесь я вижу, что там была транзакция в 11:15 на неизвестную карточку и неизвестное лицо. Кто-то через приложение просто перевел себе 12 тысяч гривен ", - рассказал Богдан.

Также из квартиры покойного исчез блокнот с паролями, в том числе и к мобильному банкингу. Богдан Красовский сразу после того, как обнаружил пропажу средств, со счета отца, перезвонил в банк, однако там только заблокировали счета покойного. После этого мужчина обратился в полицию, однако копы без справки из банка о переводе денег, не захотели реагировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники украли у пенсионеров почти 6 млн

"Я с номера телефона отца позвонил в банк и говорю, что после смерти отца с его карточки пропали деньги. То есть это произошло без его согласия, и их перевели на неизвестное лицо. На что я услышал, что поскольку я не являюсь владельцем карточки, то они все счета блокируют, и у меня не будет доступа к банкингу в мобильном телефоне. В банке мне порекомендовали обращаться в полицию, поскольку я уже являюсь третьим лицом. Тогда я позвонил в полицию. Я им все рассказал. Приехали полицейские, которые мне говорят , а покажите нам транзакцию. И здесь получается так, что я в "Приват24" зайти не могу. На это они мне сказали, что поскольку я не могу показать им факт перевода денег, то должен показать им справку из банка. Тогда уже они что-то будут делать. Однако я запомнил имя человека, на чей счет перевели деньги покойного отца. Оказалось, что в Славянске с таким именем есть полицейский", - рассказал мужчина.

В банке сообщили, что они смогут предоставить информацию о снятии средств только после этого, как сын покойного принесет им справку о смерти.

"Я позвонил в банк и спросил, могу ли я получить такой документ, а там мне сказали, что сначала я должен получить справку о смерти. Далее я должен прийти в отделение банка со справкой о смерти и своим свидетельством о рождении, и они мне предоставят эту бумажку. Впоследствии в телефоне отца я нашел эту транзакцию, которая таки сохранилась. После огласки и обращений моих коллег в Пресс-службе полиции Славянская, ко мне снова пришли правоохранители и согласились принять заявление в устной форме и попросили принести, когда смогу транзакцию " , - говорит Богдан Красовский.

По словам потерпевшего, после огласки и публикации информации об исчезновении средств со счетов его отца в социальных сетях вечером, 26 мая, его пригласили в полицию, где же вернули все деньги.

"В отделении мне рассказали, что сегодня в полицию обратился мужчина, которому 25 мая на счет "упали" 12 тысяч с карточки моего отца. Он не хочет чужого и лишних проблем, поэтому отдал эти деньги в полицию. Я спросил, как на счет этого мужчины вообще попали средства. Насколько я знаю, чтобы получить доступ к приложению "Приват24" надо знать пароль и иметь на руках телефон. Пароль знал только я и блокнот, который до сих пор не нашел. Телефон тоже все время находился только в доме. Мне ответили, что это все мошенники", - рассказал мужчина.

В полиции говорят, что проводят служебное расследование.

У ветерана АТО Александра Добродомова из Боровой Харьковской области мошенники украли с карты деньги, которые собирали на операцию. 2014-го Добродомов служил в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После визита полицейских с карточки покойного исчезли деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8766
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6723
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4455
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 3402
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 2664
Происшествия
"Не давайте теперь ее ребенку туалетную бумагу" - в саду разразился скандал из-за поборов
"Не давайте теперь ее ребенку туалетную бумагу" - в саду разразился скандал из-за поборов Просмотров: 54
В масштабном ДТП под Киевом сошлись шесть грузовиков, движение парализовано
В масштабном ДТП под Киевом сошлись шесть грузовиков, движение парализовано Просмотров: 99
Бил мать: 9-летняя девочка вонзила в грудь нож отчиму
Бил мать: 9-летняя девочка вонзила в грудь нож отчиму Просмотров: 234
На границе в грузовике из Украины нашли почти 3 тыс. пистолетов
На границе в грузовике из Украины нашли почти 3 тыс. пистолетов Просмотров: 270
Пьяный водитель раздавил 8-летнего школьника
Пьяный водитель раздавил 8-летнего школьника
3
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
6
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
5
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 2077
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть