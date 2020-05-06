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среда, 06 мая 2020 12:50

После похорон обезглавленной 13-летней девочки разгорелся скандал

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После похорон обезглавленной 13-летней девочки разгорелся скандал
На Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, какую убили и обезглавили. В преступлении подозревают ее мать, 38-летнюю Татьяну. Фото: ТСН

На Харьковщине похоронили 13-летнюю Кристину Пьянову, в убийстве и обезглавливании которой подозревают мать 38-летнюю Татьяну.

Учитывая то, женщина под следствием, а семья погибшей неблагополучная - деньги на похороны собирали неравнодушные. Организацию взяла на себя соседка Пьяновых - Светлана Перехрест, которую теперь обвинили в мошенничестве. В результате ей пришлось оправдываться за свою инициативу, пишет "Город Х".

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"Объясню тем, кому больше заняться нечем, как лить грязь. В субботу покупали одежду, в воскресенье купили на похороны свадебное платье. Думаете, сейчас легко найти это? В понедельник мы с сестрой Татьяны ездили к следователю, чтобы понять, когда можно забрать и похоронить ребенка. Родителей у Тани нет. Я просто помогаю, они мои соседи, ребенок рос на моих глазах", - говорит Светлана Перехрест.

Между тем в связи с убийством Кристины представители Дергачевского районного отдела образования обратились к родителям школьников с просьбой контролировать своих детей и обязали классных руководителей быть на связи с учениками. Кроме того, школьным психологам настоятельно рекомендовали провести онлайн-конференции на тему домашнего насилия и рассказать, куда дети могут обращаться в случае проявления к ним насилия.

С 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили, попрощались 5 мая. Церемония прощания прошла на кладбище в селе Подворки, где жила семья. Провести школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины и отец Виталий Пономаренко.

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