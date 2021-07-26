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понедельник, 26 июля 2021 01:34

После падения в фонтан умер четырехлетний мальчик

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После падения в фонтан умер четырехлетний мальчик
В фонтан упал мальчик. Фото: Днепр Онлайн

В Днепре скончался четырехлетний мальчик, который упал в фонтан в сквере Прибрежный.

Мальчик играл возле фонтана и в какой-то момент поскользнулся и упал в фонтан, получив серьезные повреждения, мама в это время была рядом, снимала плескающихся детей, со ссылкой на медиков сообщил "Информатор".

Ребенку вызвали "скорую", которая отвезла его в детскую областную клиническую больницу. На теле мальчика было множество травм, в том числе в районе промежности.

"Мальчика сразу направили на операцию. Сутки медики пытались стабилизировать состояние ребенка. К сожалению, мальчик умер", – рассказал директор больницы.

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Мальчик упал на оборудование в воде фонтана. К нему сначала подбежал другой мальчик, а затем взрослая женщина, она отнесла пострадавшего на лавочку.

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