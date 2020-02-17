После неудачной операции киевлянин покончил с собой

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на понедельник 17 февраля в Киеве в микрорайоне Оболонь совершил самоубийство 82-летний мужчина. Он выбросился из окна многоэтажки.

О событии сообщает Информатор.

Тело самоубийцы нашли под окнами 9-этажного дома по адресу улица Александра Архипенко, 8. Соседи погибшего рассказали, что он переживал тяжелую депрессию из-за неудачной операции на глазах.

Информация о трагедии поступила в полицию от родственников умершего около полуночи. По предварительной информации правоохранителей, мужчина проживал в квартире вместе с родственниками на 7-м этаже дома. Незадолго до случившегося мужчине сделали неудачную операцию на глазах.

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Когда вся семья легла спать, из кухни послышались непонятные звуки. Когда жители квартиры вошли в помещение, то увидели открытое окно, а под домом на земле - своего родственника.

Врачи, которых немедленно вызвали на место происшествия, лишь констатировали смерть мужчины. По предварительной информации, причина смерти - травмы, полученные при падении с высоты.

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