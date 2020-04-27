Пошла гулять и пропала: 6-летнюю девочку ищут около полутысячи человек

Фото: hk.npu.gov.ua

На Харьковщине около 500 человек разыскивают 6-летнюю Милену Шевелеву.

Девочка 26 апреля около 18:00 ушла из дома в селе Сосновка и до настоящего времени не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Ее приметы: на вид 6-7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, зелено-карие глаза, носит очки.

Была одета в куртку сиренево-розового цвета с капюшоном, черные кроссовки Nike с розовыми вставками, черные спортивные штаны.

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Девочка с родителями приехала в гости к бабушке из Харькова. Милена с двоюродным братом-сверстником вышла со двора погулять. Брат был на велосипеде, девочка бежала за ним. В результате мальчик домой вернулся один.

"Огромное количество людей и автомобилей в округе 10-15 километров. На вопрос, где искать, ответить невозможно. Кажется, что искали уже везде, причем многократно. И дома все проверили, и погреба, и чердаки, все посадки, и леса, и поля. И собак там полно. Все проверяли и продолжаем проверять по 30-м кругу", - говорит волонтер Константин, передает gx.net.ua.

По словам местных жителей, затеряться в Сосновке негде - село маленькое, в нем все друг друга знают. Чужих машин в населенном пункте не было - их сразу заметили бы.

Сейчас волонтеры разрабатывают 3 версии исчезновения Милены. Девочка могла заблудиться, заночевать у незнакомых людей пожилого возраста, не имеющих интернета. И основная версия - похищение.

Если кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, полицейские просят сообщить ее по телефонам: (05764) 5 14 33, (063) 830 47 68, (05764) 5 16 63, 102 или другими доступными способами.

10 декабря в прошлом году в Раздельнянском районном суде Одесской области начали судить 22-летнего Николая Тарасова. Подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из райцентра Ивановка Одесской области. Девочка исчезла 13 июня по дороге в школу. Ее искали более 500 человек. Тело нашли через 6 дней в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Их младший сын Николай признался. Он заманил ее во двор и хотел изнасиловать. А когда Дарья начала сопротивляться - придавил и проткнул шею.