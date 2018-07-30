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понедельник, 30 июля 2018 11:17

Пошел с девушкой в клуб: на черноморском курорте умер турист

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29-летнего Вячеслава Голенко нашли мертвым на пляже поселка Лазурное Скадовского района Херсонской области. Последний раз его видели в местном ночном клубе "Апельсин".

О трагедии сообщили очевидцы на странице "Типичный Херсон" в Facebook.

"Побитое было все тело, и, скорее всего, проломлен череп (вскрытие еще не проводили). Местная полиция хочет замять дело. Парень приехал из Киева с девушкой на юг Украины отдохнуть, а у него отобрали жизнь! " - говорится в сообщении родственников Вячеслава.

 

Подробности происшествия в комментарии к посту рассказала девушка погибшего Оксана Матвиенко. По ее словам, мужчина исчез, когда она была в туалете.

"Мы со Славой пошли отдыхать в клуб" Апельсин ". Он был очень дружелюбный, общительный, познакомился с ребятами, угощал их выпивкой, общался с МС клуба, диджеем. Потом познакомился еще с одним ребятами, с ними выпил, они общались, обнимались по-братски. Рядом были их жены. Я вышла на 5 минут в туалет, прихожу - никого нет. Я поспрашивала у людей, не видели ли они такого черненького парня, все ответили "нет", - написала Оксана.

Она добавила, что позвонить не могла, так как телефон мужчина с собой не брал. У него были единственные ключи от жилья, поэтому женщина пошла туда.

"Жду, жду - его нет. Утром я сильно разволновалась и позвонила в полицию, коротко объяснила ситуацию, мне сказали, что сейчас к вам приедут. Когда приехали, сказали такое... Полиция говорит, нет значительных следов повреждения на теле. Но что сказать про эту гематому на голове? От удара, скорее всего, краем дубинки. В полиции версия, что он упал, ударился или инсульт. Полный бред! Мы будем искать виновных. Ведь люди на пляже рассказывают совсем другую версию, не ту, что полиция. Еще все ценные вещи сняли".

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Официального комментария по состоянию на утро 30 июля от правоохранительных органов нет.

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли мертвым 69-летнего мужчину.

Сотрудники полиции пообщались с сожительницей погибшего горожанина. Женщина сообщила о том, что мужчину убил ее любовник.

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Дата
30
июля

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

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