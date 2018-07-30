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понедельник, 30 июля 2018 15:22

Посчитали, сколько раз Зайцева покидала СИЗО

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Посчитали, сколько раз Зайцева покидала СИЗО
За время пребывания в СИЗО подозреваемый в смертельном ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Елена Зайцева 29 раз оставляла территорию изолятора. Фото - Украинские Новости

За время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию изолятора.

За эти раза она посещала суд и больницы, присутствовала на следственных экспериментах. Второго обвиняемого, Геннадия Дронова, вывозили 26 раз - в суд и на следственные эксперименты. Об этом сообщили в Северо-Восточном НРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает "Сегодня".

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Харьковчан возмутил тот факт, что Зайцева приходит на слушания со свежим перманентным макияжем. Кроме того, ее видели за пределами учреждения исполнения наказаний №27 - на территории Центральной клинической больницы №5.

18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. В результате наезда 5 человек погибли на месте, 6 - пострадали. Позже одна из пострадавших умерла.

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30
июля

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