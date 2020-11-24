Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн

Женщина хотела купить себе квартиру и автомобиль, поэтому искала клиентов чтобы продать ребенка Фото: don.gp.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области посадили за решетку женщину, которая хотела продать своего ребенка.

Женщина собиралась купить себе квартиру и автомобиль, поэтому искала клиентов, чтобы продать ребенка, сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновницу задержали на продаже 4-летнего ребенка из детдома

"19-летняя женщина не состояла на медицинском учете как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 "оценила" в 400 тыс. грн ", - говорится в сообщении.

Приговором Жовтневого районного суда г. Мариуполя женщине назначено наказание - 6 лет лишения свободы.

17 августа на Донетчине 20-летнюю мать задержали на продаже сына, которого родила 12 августа. За него просила 400 тыс. грн. На полученные деньги хотела купить квартиру и автомобиль. Полицейские инсценировали продажу и спасли мальчика. Злоумышленницу задержали во время передачи ребенка "покупателю".