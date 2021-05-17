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понедельник, 17 мая 2021 10:11

Porsche Cayenne снес людей на переходе и протаранил два авто
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В Днепре Porsche Cayenne сбил двух человек на пешеходном переходе. И еще протаранил Kia и Газель
Фото: dp.informator.ua
В Днепре Porsche Cayenne сбил двух человек на пешеходном переходе. И еще протаранил Kia и Газель
В Днепре Porsche Cayenne сбил двух человек на пешеходном переходе. И еще протаранил Kia и Газель
В Днепре Porsche Cayenne сбил двух человек на пешеходном переходе. И еще протаранил Kia и Газель
В Днепре Porsche Cayenne сбил двух человек на пешеходном переходе. И еще протаранил Kia и Газель

В Днепре Porsche Cayenne сбил двух человек на пешеходном переходе. А потом еще протаранил Kia и Газель.

Авария произошла в воскресенье, 16 мая, в Сечевом переулке, пишет "Информатор".

Полицейские говорят, что водитель ехал на большой скорости со стороны ул. Курчатова. В этот момент по пешеходному переходу шли мужчина и женщина. Водитель наехал на них, а затем зацепил еще две машины. Вероятно, водитель был пьян, так как от него исходил запах перегара.

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На место приехали несколько экипажей полиции и скорая помощь. Пострадавших доставили в больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В Киеве на Минском массиве женщина за рулем ЗАЗ сбила парня, врезалась в бетонное ограждение и МАФ, так как растерялась. Авария произошла на ул. Полярной.

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