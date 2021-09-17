Попытка украинки сделать фото на курорте обернулась трагедией

В Испании погибла украинка, пытаясь сделать селфи. Фото: pixabay.com

В Испании недалеко от города Бенидорм погибла 26-летняя украинская туристка. Женщина сорвалась со скалы в море при попытке сделать селфи.

Трагедия произошла 14 сентября, пишет Las Provincias, ссылаясь на анонимные источники.

Роковое фото украинка пыталась сделать в одном из самых популярных мест города - замке Мирадор-дель-Медитерранео. Она попыталась вылезти на балюстраду, однако не удержалась и упала со значительной высоты.

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Спасатели достали ее из воды и зафиксировали у нее остановку сердца. Ей провели сердечно-легочную реанимацию и в критическом состоянии перевезли в больницу Аликанте. 17 сентября женщина умерла.

Правоохранители установили, что причиной смерти стал именно несчастный случай.

В Харьковской области в городе Чугуев 13-летняя девочка упала со скалы, пытаясь сделать селфи. Ребенка спасли военные, патрулировавшие территорию неподалеку. Девочка сильно травмировалась и имела многочисленные ушибы, ее немедленно отвезли к военному медику. Вскоре пострадавшую забрала "скорая".